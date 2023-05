31.05.2023 07:22 Brandstiftung an Berliner Grundschule?

In der Nacht zu Mittwoch brannte es an einer Grundschule in Treptow-Köpenick.

Von Mia Goldstein

Berlin - In der Nacht zu Mittwoch brannte es an einer Grundschule in Treptow-Köpenick. Flammen steigen an der Grundschule im Berliner Ortsteil Baumschulenweg empor. © Morris Pudwell Ersten Informationen zufolge sollen Anwohner gegen 1.45 Uhr die Feuerwehr in den Berliner Ortsteil Baumschulenweg alarmiert haben. Mehrere Müllcontainer mit unbekanntem Inhalt standen lichterloh in Flammen. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten das Feuer rasch gelöscht, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Schulgebäude verhindert werden konnte. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Morris Pudwell