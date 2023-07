Chemikalien-Alarm in Berliner Hotel: Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin - In Berlin-Mitte wurde die Feuerwehr zu einem Hotel alarmiert, in dem Chemikalien ausgetreten sein sollen.

Die alarmierte Feuerwehr betrat das Hotel mit Atemschutzmasken. © Morris Pudwell

Am Donnerstagmorgen waren 59 Einsatzkräfte sowie die Sondertechnik an der Mohrenstraße zu Gange, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte.

Demnach sei Chlorgas im Kellergeschoss des Luxus-Hotels, das sich in der Nähe des Gendarmenmarkts befindet, ausgeströmt.

Daher wurde vorsorglich ein Dekontaminationsplatz errichtet.