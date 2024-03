Explosion in Wannsee: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wannsee ist am frühen Samstagmorgen ein Mann leicht verletzt worden.

Die Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses brannte aus. © Berliner Feuerwehr/X

Er musste wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden, teilte die Polizei mit. Der 35-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Demnach wurde der Mann, bei dem es sich um den Mieter der Wohnung handeln soll, anschließend in Gewahrsam genommen und den Ermittlern des zuständigen Brandkommissariats übergeben.

Nach Angaben der Behörde brach das Feuer gegen 4.10 Uhr in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Kleinen Wannsee aus.

Zuvor sollen Anwohner einen lauten Knall vernommen haben, bevor kurz darauf eine starke Rauchentwicklung sichtbar wurde.

Die Feuerwehr löschte die Wohnung, die zwischenzeitlich in voller Ausdehnung gebrannt habe. Der mutmaßliche Brandstifter konnte in der Nähe von Polizisten festgenommen werden.