11.06.2024 Feuer am Alexanderplatz! Galeria Kaufhof brennt

Von Christoph Carsten

Berlin - Feuerwehreinsatz am Alexanderplatz in Berlin! Bei Galeria Kaufhof hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstag am Alexanderplatz im Einkauf. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand auf dem Dach des sieben-geschossigen Kaufhauses ausgebrochen. Eine dunkle Rauchwolke war weithin in der Stadt zu sehen. Demnach war eine Lüftungsanlage in Brand geraten. Der Notruf bei der Feuerwehr ging um 7.37 Uhr ein. Berlin Feuerwehreinsatz Mauerpark: Baum stürzt um und trifft Menschengruppe Die Feuerwehr war mit 50 Kräften vor Ort. Die Brandbekämpfer bekamen die Flammen glücklicherweise schnell unter Kontrolle und konnten das Feuer löschen. Derzeit erfolgen noch die letzten Nachlöscharbeiten. Verletzte gab es nicht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr