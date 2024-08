Feuer auf BMW-Werksgelände in Berlin ausgebrochen: Spezialkräfte alarmiert

Berlin - Die Feuerwehr musste am Montagmittag zu einem Brand nach Berlin-Spandau ausrücken.

In Haselhorst ist die Berliner Feuerwehr zu einem Brand gerufen worden. © Berliner Feuerwehr

Wie ein Sprecher der Behörde mitteilte, ging der Alarm gegen 12.44 Uhr ein.

Demnach war in einer Halle auf dem Werksgelände des BMW-Motorradwerks an der Straße Am Juliusturm ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.

Da zunächst unklar war, ob Gefahrstoffe in Brand geraten waren, wurden auch Spezialkräfte in den Ortsteil Haselhorst beordert. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass das nicht der Fall war und diesbezüglich keine Gefahr bestand.

Nach ersten Erkenntnissen sollen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Lackierkabine im vierten Stockwerk der fünfgeschossigen Halle Lackreste in Brand geraten sein. Eine Löscheinrichtung verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.