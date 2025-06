21.06.2025 10:05 Feuer bricht in Industriegebäude aus: Ein Mensch verletzt

In Berlin-Lichtenberg ist am Samstag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Lichtenberg ist am Samstag ein Feuer in einem Industriegebäude ausgebrochen. Alles in Kürze Feuer bricht in Berlin-Lichtenberg aus.

Ein Mensch wird verletzt.

Brand in einem Industriegebäude.

Feuerwehr löschte den Brand rasch.

63 Feuerwehrleute im Einsatz. Mehr anzeigen In Berlin-Lichtenberg ist in einem Haus am Samstag ein Feuer ausgebrochen. © Berliner Feuerwehr Die Feuerwehr wurde kurz vor 8 Uhr in die Siegfriedstraße alarmiert, wie sie mitteilte. In dem fünfgeschossigen Gebäude befinden sich unter anderem ein Kunstatelier- und Bandproberäume. Ein Atelier in der ersten Etage stand in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Doch den Angaben zufolge gestalteten sich die Nachlöscharbeiten schwieriger. Berlin Feuerwehreinsatz Feuer bei Kult-Techno-Club: Vorgarten der Wilden Renate in Flammen! Die zuvor brennende Etage und weitere Bereiche in den darüber liegenden Geschossen wurden sehr stark verraucht. Weitere Trupps unter Atemschutz mussten für die vollständige Kontrolle und Belüftung hinzu alarmiert werden. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Am Einsatz waren 63 Feuerwehrleute beteiligt.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr