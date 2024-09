11.09.2024 09:05 Feuer in Wohnhaus: Mensch springt vom Balkon und verletzt sich schwer!

In der Nacht zum heutigen Mittwoch ist in Berlin-Spandau ein Brand in einem sechsgeschossigen Wohnhaus ausgebrochen.

Von Mia Goldstein

Berlin - In der Nacht zum heutigen Mittwoch ist in Berlin-Spandau ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Im Berliner Ortsteil Wilhelmstadt ist ein Feuer in einem sechsgeschossigen © Morris Pudwell Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm gegen 0.54 Uhr ein. Demnach war im Ortsteil Wilhelmstadt in der Weverstraße eine Wohnung in der ersten Etage ein Feuer ausgebrochen. Bereits vor dem Eintreffen der Brandbekämpfer sprang ein Mensch vom Balkon und verletzte sich dabei schwer. Berlin Feuerwehreinsatz Neukölln Arcaden: Feuer in Parkhaus unter Kontrolle Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Person vor Ort, bevor sie mit einem Intensivrettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die schwerverletzte Person musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. © Morris Pudwell Zum Einsatz kamen zudem fünf Löschfahrzeuge, zwei Drehleitern, zwei Rettungswagen, ein Noteinsatzwagen und vier sogenannte "Pressluftatmer".

