Feuer in Kreuzberg: Katze gerettet und Nachbarn mehr als hilfsbereit

Berlin - Im Berliner Stadtteil Kreuzberg ist am heutigen Freitag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen und hat für große Nachbarschaftshilfe gesorgt.

In Friedrichshain-Kreuzberg ist am Freitagmorgen ein Feuer in einem sechsgeschossigen Haus ausgebrochen. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf gegen 8.38 Uhr ein. Demnach brannte es in der Skalitzer Straße in einer Dachgeschosswohnung in der ersten Etage eines Hinterhauses.

Es bestand die Gefahr, dass der Brand auf das Dach übergreifen würde. Daher wurden weitere Brandbekämpfer zur Einsatzstelle alarmiert.

Ein solches Szenario konnte verhindert und das Feuer rasch gelöscht werden.

Ein Mensch wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt. Eine Katze wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und von den Einsatzkräften versorgt.