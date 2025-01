26.01.2025 17:22 Feuer zerstört Wohnung in Moabit: Fensterscheiben zerbersten!

Feuerwehreinsatz in Moabit: In dem Berliner Ortsteil ist am Sonntagmorgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Feuerwehreinsatz in Moabit: In dem Berliner Ortsteil ist am Sonntagmorgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Es brannte im ersten Obergeschoss. © Thomas Peise Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand aus noch unbekannten Gründen gegen 8.20 Uhr in der ersten Etage des sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes aus. Im weiteren Verlauf brachte ein Flammenüberschlag in die darüber liegende Etage mehrere Fensterscheiben zum Zerbersten. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte jedoch, dass der Brand auf weitere Wohnungen übergreifen konnte. Berlin Feuerwehreinsatz Großalarm in Berlin: Konzert von US-Rapper JPEGMafia abgebrochen Die betroffenen Bewohner des Hauses konnten sich während des Einsatzes der Brandbekämpfer in einem bereitgestellten Bus der BVG aufwärmen. Die Feuerwehr war mit 46 Einsatzkräften vor Ort. © Dominik Totaro Nach zwei Stunden und umfangreichen Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit 46 Kräften vor Ort. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

