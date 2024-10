02.10.2024 11:58 Feueralarm an benachbarten Schulen in Steglitz: Was war da los?

In Berlin-Steglitz musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen gleich zweimal ausrücken. Es brannte an zwei Schulen in unmittelbarer Nähe.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Steglitz musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen gleich zweimal ausrücken. Es brannte an zwei Schulen in unmittelbarer Nähe. Die Feuerwehr musste wegen des starken Rauchs Atemschutzgeräte tragen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Um kurz nach 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Kopernikus-Oberschule an der Treitschkestraße gerufen. Sie konnten dort die brennenden Einrichtungsgegenstände auf 120 Quadratmetern im Erdgeschoss zügig löschen.

Allerdings sei das gesamte zweistöckige Schulgebäude durch das Feuer stark verraucht, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte mussten die Bildungseinrichtung daher mit Atemschutzmasken komplett kontrollieren. Da der Unterricht noch nicht begonnen hatte, war die Schule leer. Noch während die Feuerwehr löschte, wurde in unmittelbarer Nähe ein zweiter Alarm ausgelöst. Feuerwehreinsätze an der Kopernikus-Oberschule und der Dunant-Grundschule Demnach sei Brandgeruch in der benachbarten Dunant-Grundschule an der Gritznerstraße bemerkt worden. Bei der Kontrolle stellten Einsatzkräfte fest, dass das Feuer bereits von selbst ausgegangen war. Nach 45 Minuten waren die Löscharbeiten in der Treitschkestraße beendet. Im Anschluss übergaben die Einsatzkräfte den Ort an die Polizei und die Schulleitung. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort in beiden Schulgebäuden Spuren. Eine politisch motivierte Tat wird nicht vermutet. Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen des Verdachts auf Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa