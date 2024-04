Feuerteufel in Alt-Treptow? Erneut steht Transporter in Flammen

Berlin - Schon wieder hat am Freitagabend im Berliner Ortsteil Alt-Treptow ein Fahrzeug gebrannt. Handelt es sich um einen Serientäter?

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Alt-Treptow brannte ein Transporter lichterloh. © Morris Pudwell

Diesmal erwischte es gegen 22.30 Uhr einen Firmentransporter, der an der Kiefholzstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten den in Vollbrand stehenden Wagen löschen. Der Kleintransporter brannte dennoch vollständig aus.

Erst vor wenigen Tagen war die Feuerwehr wegen eines ähnlichen Falls nach Alt-Treptow ausgerückt.

In der Nacht auf Dienstag fielen an der Isingstraße und der Lohmühlenstraße ein Wohnmobil und ein Firmentransporter den Flammen zum Opfer. In allen Fällen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.