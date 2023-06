Feuerteufel ziehen durch Berlin: Täter legen mehrere Brände

Berlin - Mehrere Feuer hielten die Hauptstadt in der letzten Nacht in Atem. Von Dienstag auf Mittwoch brannten in Lichtenberg gleich mehrere Fahrerzeuge, sowie ein Ablageplatz für Sperrmüll. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Berlin wurde die Feuerwehr gleich zu mehreren Bränden gerufen. © Dominik Totaro

Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, wurden Beamte gegen 00.10 Uhr in die Coppistraße gerufen. Dort brannte ein am Straßenrand geparkter Wohnwagen lichterloh.

Noch während die Einsatzkräfte versuchten, den Brand zu löschen, wurden sie gleich zum nächsten Feuer gerufen.

Rund 400 Meter weiter, brannten gleich drei Fahrzeuge und eines davon vollständig aus.

Der oder die Täter hatten in dieser Nacht wohl nicht genug und so brannte in der Albert-Hößler-Straße ebenfalls ein Wohnwagen.

Dort wurden die Flammen aber relativ schnell unter Kontrolle gebracht.