Feuerteufel zündet Baugerüst in Charlottenburg an: Großeinsatz!

Berlin - In Berlin-Charlottenburg hat ein brennendes Baugerüst in der Nacht auf Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Dreimal soll es in der vergangenen Nacht an der Bleibtreustraße in Charlottenburg gebrannt haben. © Morris Pudwell

Gegen 3.42 Uhr stand das Gerüst an einem siebenstöckigen Wohnhaus an der Bleibtreustraße den Angaben nach über mehrere Geschosse in Flammen.

Laut Feuerwehr-Angaben griff das Feuer auch auf eine Wohnung in der ersten Etage über.

Ein weiteres Übergreifen konnte dank des schnellen Handelns der Brandbekämpfer aber verhindert werden.

Die Feuerwehr war drei Stunden lang mit 53 Kräften im Einsatz. Verletzte soll es nicht gegeben haben.

Nach TAG24-Informationen könnte in Charlottenburg in der Nacht ein Feuerteufel am Werk gewesen sein. Zuvor hatte gegen 1.40 Uhr eine Mülltonne und gegen 2.50 Uhr Gerümpel auf dem Gehweg gebrannt - beide Male ebenfalls an der Bleibtreustraße.