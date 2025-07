05.07.2025 08:14 Feuerwehr rettet Person aus Weißensee

Die Suche nach einer vermissten Person im Weißen See in Berlin-Weißensee ist am späten Freitagnachmittag glimpflich geendet.

Von Denis Zielke

Berlin - Die Suche nach einer vermissten Person im Weißen See in Berlin-Weißensee ist am späten Freitagnachmittag glimpflich geendet.

Vermisste Person im See gegen 17:34 Uhr gemeldet.

Rettungshubschrauber und Boot eingesetzt.

Person mit Boje unterstützt und gerettet.

Weitere Behandlung im Krankenhaus. Mehr anzeigen Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. © Berliner Feuerwehr Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 17.34 Uhr alarmiert. Eine Person sei in den See gegangenen und dann verschwunden. Die Feuerwehr suchte zunächst vom Land und vom Wasser nach dem oder die Vermissten. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Kurz darauf sei die Person entdeckt worden und der Heli habe ihr eine Boje, eine sogenannte "Restube", zugeworfen. Daran konnte sich die Person klammern, bis ein Boot sie rettete. Anschließend kam sie zu zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

