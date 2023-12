18.12.2023 20:13 Feuerwehreinsatz in Berlin: Lagerhalle in Flammen

In Berlin-Hellersdorf ist die Feuerwehr am Montagabend in die Luckenwalder Straße gerufen worden.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Hellersdorf ist die Feuerwehr am Montagabend in die Luckenwalder Straße gerufen worden. 52 Feuerwehrleute sind vor Ort. © Berliner Feuerwehr Dort brenne eine 1400 Quadratmeter große leer stehende Lagerhalle, teilten die Brandbekämpfer auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. 52 Feuerwehrleute seien im Einsatz, hieß es weiter. Gefahr für Anwohner bestehe nicht. Den Angaben nach könne die Halle aber nicht betreten werden, da sie einsturzgefährdet sei.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr