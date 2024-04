Krafträder in Hofdurchfahrt abgefackelt: Polizei ermittelt!

Berlin - In Berlin-Friedrichshain sind in der Nacht auf Montag ein Motorrad und ein Moped fast vollständig abgebrannt.

Passanten hatten den Brand an der Boxhagener Straße in Friedrichshain bemerkt. © Morris Pudwell

Laut Polizei bemerkten Fußgänger gegen 2.50 Uhr in einem Hofdurchgang eines Wohnhauses an der Boxhagener Straße Flammen an zwei Krafträdern.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Dennoch konnten die Brandbekämpfer nicht verhindern, dass ein weiteres Motorrad durch die Hitze beschädigt wurde.

Verletzt wurden den Angaben nach niemand.