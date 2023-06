Feuerwehreinsatz in Neukölln: Autos stehen auf ATU-Gelände in Flammen

Berlin - Auf dem Gelände der ATU-Werkstatt in Neukölln standen Freitagnacht parkende Autos lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte mussten mindestens drei Fahrzeuge löschen.

Mehrere brennende Autos in so kurzer Zeit und in unmittelbarer Nähe voneinander sind für die Einsatzkräfte kein Zufall. Daher gehe man davon aus, dass ein Brandstifter in der Nacht zum Samstag sein Unwesen trieb.

Die Kriminalpolizei untersucht aktuell, ob es sich tatsächlich um eine Straftat handelt. Die Ermittlungen dauern an.