Feuerwehreinsatz in Niederschönhausen: Haus in Brand

Die Feuerwehr war mit 71 Kräften im Einsatz. © Twitter/Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brannte es in der Nacht zum Montag in einem leer stehenden Wohngebäude in der Straße vor Schönholz.

Nach TAG24-Informationen handelt es sich um das ehemalige Botschaftsgebäude der Republik Sambia.

Zwei Löschlanzen und 30 Pressluftatmer seien eingesetzt, und es sei "umfangreich kontrolliert und belüftet" worden, hieß es weiter in dem Tweet. Die Einsatzkräfte konnten nach ersten Erkenntnissen ein Übergreifen der Flammen auf das Dach verhindern.

Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.