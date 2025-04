13.04.2025 21:20 Feuerwehreinsatz in Prenzlauer Berg: Audi kracht in Grünanlage

Die Feuerwehr eilte am Sonntag zu einem Audi, der in Berlin-Prenzlauer Berg in den Eingangsbereich einer Grünanlage gefahren ist.

Von Laura Voigt

Bei der Bergung waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. © Berliner Feuerwehr Der Pkw verkeilte gegen 13 Uhr mit am Wegesrand abgelegten Steinen in der Fehrbelliner Straße. Durch den Crash seien geringe Mengen Öl ausgetreten, die durch die Einsatzkräfte abgestreut und aufgenommen wurden. Für die Aufnahme mussten ein Zaunfeld sowie mehrere Zaunpfähle entfernt werden. Mit einer Seilwinde wurde der Audi aus der Grünanlage gezogen und in eine Parkbucht abgestellt. Berlin Feuerwehreinsatz Terrassenbrand in Reinickendorf - Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern Verletzt wurde niemand. Während der Maßnahmen musste die Fehrbelliner Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Insgesamt waren 12 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr