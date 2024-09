Frau bleibt in Toiletten-Lift stecken: Feuerwehr muss zu Hilfe eilen

Berlin - Als eine Frau in Berlin-Spandau am heutigen Samstag eine öffentliche Toilette benutzen wollte, blieb sie auf dem Rückweg im Aufzug stecken.

Die Feuerwehr rückte in Berlin-Spandau an, um eine Frau aus einem defekten Aufzug zu befreien. © Berliner Feuerwehr

Laut Feuerwehr war die Dame in dem Lift, der auf dem Marktplatz in der Altstadt Spandau steht, in den Mittagsstunden von unten nach oben unterwegs, als der gläserne Aufzug plötzlich stoppte.

Zwischen der oberen und unteren Ebene musste die Frau ausharren, bis Rettung nahte, um sie aus der misslichen Lage zu befreien.

Der alarmierte Notdienst der Aufzugfirma stellte einen technischen Defekt im Antriebsbereich der Aufzugsanlage fest. Da es auch zu einer mechanischen Blockierung gekommen war, ließ sich die Kabine nicht mehr im "Notbetrieb" weiterfahren.

Daher musste die Feuerwehr anrücken. Da der gläserne Lift besonders hart und dick war und aus einer Metallkonstruktion bestand, gestaltete sich die Befreiung der Frau für die Einsatzkräfte jedoch als sehr schwierig und zeitaufwendig.