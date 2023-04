Gartenlaube in Falkensee abgebrannt: Waren Kinder die Brandstifter?

Falkensee - Im brandenburgischen Falkensee (Landkreis Havelland) ist eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen und abgebrannt.

Mithilfe eines Schaumteppichs versuchten die Feuerwehrleute, die Flammen zu ersticken. © Julian Stähle

Keine Ruhe gab es für die Feuerwehr Falkensee am Ostersonntag: Am Abend mussten die Kameraden ausrücken, weil eine Gartenlaube lichterloh in Flammen stand.

Nach TAG24-Informationen war die Laube aus Holz und hatte eine Größe von drei mal fünf Metern. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Dabei erzeugte die Feuerwehr auch einen Schaumteppich, der das Feuer ersticken sollte.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang nicht bekannt. Auch wie es zu dem Brand kam, ist momentan noch unklar. Zeugen sollen aber gesehen haben, wie Kinder kurz vor Ausbruch des Feuers von der Gartenlaube weggerannt sind.