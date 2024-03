17.03.2024 20:12 Großeinsatz der Feuerwehr in Wittenau: Lagerhalle in Flammen

Berlin - In einer Lagerhalle in Berlin-Wittenau ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit über 100 Kräften im Einsatz. © Berliner Feuerwehr/X Ein Mensch sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Abend. Die Feuerwehr sei um 16.46 Uhr alarmiert worden, es sei mit über 100 Einsatzkräfte in der Wallenroder Straße vor Ort. Das Feuer habe auf das darüberliegende Geschoss der 5000 Quadratmeter großen Halle übergegriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten in der Halle gelagerte Wachsbestände, so der Sprecher. Berlin Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Fennpful: Mensch muss reanimiert werden Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf geparkte Lastwagen verhindern. Gegen 19 Uhr teilte die Berliner Feuerwehr auf X (früher Twitter) mit, dass die Löscharbeiten beendet seien. Die Belüftungsmaßnahmen dauern hingegen an.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr/X