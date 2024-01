Großeinsatz in Weißensee: Brennende Kinderwagen im Hausflur

Berlin - Brennende Kinderwagen haben in der Nacht zum Freitag im Berliner Ortsteil Weißensee zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

In diesem Mehrfamilienhaus in Berlin-Weißensee brannte es in der Nacht zum Freitag. © Morris Pudwell

Laut Polizei ging der Notruf zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Roelckestraße gegen 3.15 Uhr ein. Im Hauseingang des Gebäudes standen zwei Kinderwagen in Flammen, die dort abgestellt waren.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen. Dennoch kamen zwei Bewohnerinnen im Alter von 46 und 58 Jahren mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Während des Einsatzes der Brandbekämpfer mussten insgesamt 13 Personen das Wohnhaus verlassen.

Die Roelckestraße war bis etwa 5 Uhr zwischen Langhansstraße und Ostseestraße gesperrt.