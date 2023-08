Haus steht lichterloh in Flammen: Bewohner nun ohne Dach über dem Kopf

Berlin - In Kladow ( Berlin-Spandau ) ist in der Nacht zu Mittwoch ein zweigeschossiges Einfamilienhaus abgebrannt. Das Haus ist unbewohnbar.

Aus dem brennenden Dachstuhl steigen dichte Rauchwolken empor. © Morris Pudwell

Laut Angaben der Feuerwehr befanden sich in dem in Flammen stehenden Haus zwei Menschen, die sich selbständig in Sicherheit bringen konnten.

Einer von ihnen wurde von den alarmierten Einsatzkräften mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

An den Löscharbeiten waren über 70 Einsatzkräfte beteiligt. Der Brand, der sich auf alle Etagen ausgedehnt hatte, konnte gegen 5 Uhr gelöscht werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus.