15.10.2024 21:49 Hochhausbrand in Friedrichshain: Ein Schwerverletzter, Hund stirbt in Flammen

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichshain sind am Dienstag sieben Menschen verletzt worden, einer davon Schwer. Ein Hund ist in den Flammen gestorben.

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Friedrichshain hat die Berliner Feuerwehr am Dienstagabend mehrere Menschen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot bei dem Brand in Friedrichshain vor Ort gewesen. © Berliner Feuerwehr Insgesamt wurden sieben Personen bei dem Feuer verletzt, eine davon schwer, wie die Behörde am Abend mitteilte. Zwei Verletzte mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. In der Brandwohnung ist tragischerweise ein Hund ums Leben gekommen. Das Feuer war gegen 17.40 Uhr in einer Wohnung im zweiten Stock eines zwölfgeschossigen Hauses in der Straße der Pariser Kommune ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Berlin Feuerwehreinsatz Schwere Sturmschäden in Berlin: Feuerwehr muss mit mehr als Säge ran Aufgrund einer offenen Brandschutztür kam es im gesamten Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehrleute holten den Bewohner aus den Räumen, aus denen starker Rauch drang. Die Feuerwehr brachte weitere Mieter wegen des starken Rauches mit sogenannten Fluchthauben über dem Kopf in Sicherheit. Die Brandbekämpfer waren mit 72 Einsatzkräften vor Ort und brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Erstmeldung von 19.10 Uhr, aktualisiert um 21.49 Uhr.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr