In Wohnung gezündelt? Kind löst wohl Feuerwehreinsatz in Staaken aus

Die Polizei geht bisherigen Informationen zufolge davon aus, dass ein Kind am Donnerstagabend mit einem Feuerzeug gespielt habe. In der Folge sei die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Maulbeerallee gegen 20.50 Uhr in Brand geraten, hieß es weiter.

Die Feuerwehr habe den Angaben nach die Bewohner in Sicherheit bringen können. Verletzte gab es nicht. Gegen 23 Uhr war der Einsatz wieder vorbei.