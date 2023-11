Kellerbrand in Seniorenheim: Feuerwehr mit 95 Kräften im Einsatz

Berlin - Großeinsatz der Feuerwehr ! In Berlin-Moabit stand der Keller eines Seniorenwohnheims in Flammen.

Nach einem Kellerbrand in Berlin-Moabit mussten am Sonntag insgesamt sieben Personen vom Rettungsdienst versorgt werden. © X/Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr auf X (ehemals Twitter) mitteilte, brach das Feuer am Sonntagnachmittag in einem Gebäude an der Wiclefstraße aus. Mehrere Kellerverschläge sollen gebrannt haben.

Die Brandbekämpfer waren mit insgesamt 95 Kräften vor Ort, um die Flammen zu löschen, hieß es weiter. Zum Einsatz kamen drei C-Rohre und elf Pressluftatmer.

Da giftiges Rauchgas in das Treppenhaus eingedrungen sein soll, mussten sieben Personen vom Rettungsdienst untersucht werden.

Glücklicherweise erwiesen sich sechs von diesen als unverletzt, eine Person kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.