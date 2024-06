07.06.2024 08:05 Kellerverschlag brennt im Wedding: Schwierige Löscharbeiten

In einem fünfgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Wedding hat am frühen Donnerstagnachmittag ein Kellerverschlag gebrannt.

Von Christoph Carsten

Berlin - In einem fünfgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Wedding hat am frühen Donnerstagnachmittag ein Kellerverschlag gebrannt. Im Wedding hat es am Donnerstag gebrannt. © Berliner Feuerwehr Laut Feuerwehr mussten die Anwohner des Gebäudes an der Utrechter Straße ab circa 14 Uhr ihre Wohnungen für die Dauer der Löscharbeiten verlassen. Der Rettungsdienst betreute drei Personen vor Ort, eine leicht Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer hatte sich zwischenzeitlich auch auf einen Schornsteinschacht ausgedehnt. Es wurde mit einem Stahlrohr gelöscht. Berlin Feuerwehreinsatz BVG-Bus muss Vollbremsung machen: Fünf Fahrgäste im Krankenhaus In dem Altbau gestalteten sich die Nachlösch- und Aufräumarbeiten schwierig und zeitaufwendig. So musste der Dielenfußboden am Schornsteinschacht einer Wohnung geöffnet werden. Die Einsatzkräfte der Feuerweher wurden zwischenzeitlich von weiteren angeforderten Kollegen abgelöst. Gegen 17.50 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr