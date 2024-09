25.09.2024 09:48 Kilometerlange Ölspur in Spandau: Feuerwehr im Umwelt-Einsatz

Auch solche Einsätze gehören zum Aufgabenspektrum der Feuerwehr: In Berlin-Spandau waren die Brandbekämpfer am Dienstag in Umweltschutz-Mission unterwegs.

Von Christoph Carsten

Berlin - Auch solche Einsätze gehören zum Aufgabenspektrum der Feuerwehr: In Berlin-Spandau waren die Brandbekämpfer am Dienstag in Umweltschutz-Mission unterwegs. Im Berliner Ortsteil Hakenfelde musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag eine Ölspur beseitigen. © Berliner Feuerwehr Die Polizei hatte die Feuerwehr eigenen Angaben nach über eine Ölspur auf der Schönwalder Allee im Ortsteil Hakenfelde verständigt. Diese war etwa 20 Zentimeter breit und zog sich über rund 1,7 Kilometer von Höhe des Johannisstifts bis zum Askanierring. Welches Auto die Ölspur verursacht hatte, ist noch unklar. Acht Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen machten sich daran, die Straße wieder zu säubern. Dafür waren stolze 13 Säcke mit je 20 Kilogramm Ölbindemittel nötig. Gut eine Stunde lang waren die Feuerwehrleute beschäftigt, bis die Ölspur von der Fahrbahn beseitigt war. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr