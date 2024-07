16.07.2024 09:42 Kinderwagen brennt in Lichtenberg: Feuerwehr mit 62 Kräften im Einsatz

Ein brennender Kinderwagen in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg hat in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Ein brennender Kinderwagen in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg hat in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Berliner Feuerwehr musste Montagnacht nach Lichtenberg ausrücken. © Berliner Feuerwehr Da es Hinweise gab, dass Rauch bereits in einige Wohnungen des 17-geschossigen Gebäudes an der Franz-Jacob-Straße eingedrungen war, erhöhte die Feuerwehr die Zahl der Einsatzkräfte. Vor Ort stellten die Brandbekämpfer den Angaben nach fest, dass im 13. Stock ein im Hausflur abgestellter Kinderwagen brannte. Der Rauch breitete sich auf der gesamten Etage aus. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte die Feuerwehr verhindern und die Flammen schnell löschen. Berlin Feuerwehreinsatz Schwarze Rauchwolke über Berlin: Bäckerei in Tempelhof in Flammen Die betroffenen Bereiche wurden gelüftet und Wohnungen sowie Hausflur von den Einsatzkräften kontrolliert. Eine Person wurde leicht verletzt und kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 62 Kräften vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr