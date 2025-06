23.06.2025 20:45 Kita in Charlottenburg brennt: Kinder haben Schutzengel

In einer Kindertagesstätte in der Schillerstraße in Berlin-Charlottenburg ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Von Denis Zielke

Berlin - In einer Kindertagesstätte in Berlin-Charlottenburg ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Alles in Kürze Feuer in Kita in Berlin-Charlottenburg ausgebrochen

Kinder waren auf Spielplatz und somit in Sicherheit

Feuerwehr löschte Flammen im Erdgeschoss

Keine Personen zu Schaden gekommen

Einsatzkräfte waren etwa eine Stunde vor Ort Mehr anzeigen Die Feuerwehr bekämpfte den Brand erfolgreich. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten gegen kurz vor 16 Uhr Einrichtungsgegenstände in der Küche der Kita in der Schillerstraße.

Die Einsatzkräfte löschten die Flammen im Erdgeschoss eines sechsstöckigen Gebäudes. Auch den Rauch in den anliegenden Wohnungen konnten sie beseitigen.

Die Kinder hatten Glück im Unglück: Als das Feuer ausbrach, waren die Kleinen den Angaben zufolge auf einem Spielplatz. Demnach drohte ihnen keine Gefahr. Auch weitere Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften etwa eine Stunde vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr