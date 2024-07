29.07.2024 20:08 Knallgeräusche und Glassplitter: Wohnung brennt in Schöneberg

Alarm in Schöneberg! In dem Berliner Ortsteil war die Feuerwehr am Montagnachmittag wegen eines Wohnungsbrandes im Einsatz.

Von Christoph Carsten

Berlin - Alarm in Schöneberg! In dem Berliner Ortsteil war die Feuerwehr am Montagnachmittag wegen eines Wohnungsbrandes im Einsatz. Die Berliner Feuerwehr fuhr mit insgesamt sechs Löschfahrzeugen zum Brandort. © Berliner Feuerwehr Das Feuer war gegen 17.30 Uhr im zweiten Obergeschoss des sechsstöckigen Gebäudes an der Feurigstraße ausgebrochen, hieß es in einer Mitteilung. Demnach hatte es vor dem Eintreffen der Brandbekämpfer zunächst mehrere Knallgeräusche gegeben. Laut Feuerwehr wurden dabei Glassplitter bis auf den gegenüberliegenden Gehweg geschleudert. Die Rettungskräfte brachten eine Person aus der darüber liegenden Wohnung in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache gab es zunächst von Seiten der Einsatzkräfte keine Angaben. Nun ermittelt die Berliner Polizei zu der Frage, wodurch das Feuer ausbrechen konnte.

