Ladenzeile in Berlin-Tegel steht in Flammen: Großaufgebot der Feuerwehr!

Berlin - In Berlin-Tegel fing am Donnerstagabend ein Dach einer Ladenzeile Feuer und löste einen Großeinsatz aus.

In Berlin-Tegel brannte das Dach einer Ladenzeile. © Morris Pudwell

Wie die Feuerwehr am heutigen Abend per Twitter mitteilte, brannte in der Gorkistraße eine circa 100 Quadratmeter große Dachkonstruktion.

Die alarmierten Einsatzkräfte löschten den Brand unter anderem über zwei Drehleitern.

Der sich in unmittelbarer Nähe befindende S-Bahnverkehr musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Insgesamt waren 56 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.