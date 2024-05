Leerstehende Baracke brennt lichterloh in Potsdam: Dunkle Rauchschwaden über der Stadt

Potsdam - Auf dem Telegrafenberg in Potsdam hat am Samstagabend ein leerstehendes Gebäude gebrannt und für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in dem leerstehenden Gebäude mitten im Wald ausgebrochen. © Julian Stähle

Die brennende Baracke im Wald an der Michendorfer Chaussee führte ab circa 17.55 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in der gesamten Stadt und Umgebung.

Gegen 19.25 Uhr setzte die Feuerwehr eine Warnung über die NINA-Warnapp ab. Die Brandbekämpfer baten die Bevölkerung, den Notruf nicht unnötig zu belasten.

Der Flachbau in der Templiner Vorstadt war aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten. Teile des Daches stürzten ein.

Die Feuerwehr Potsdam war mit mehr als 70 Einsatzkräften vor Ort, wie es auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) hieß. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin.

Erst gegen 2 Uhr in der Nacht gab es die Entwarnung. "Feuer aus! Danke an alle am Einsatz Beteiligten", schrieb die Feuerwehr auf X. Verletzte soll es nicht gegeben haben.