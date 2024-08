Leiche zu schwer: Feuerwehr muss 150-Kilo-Toten aus Wohnung holen

Berlin - Schwerer Einsatz für die Berliner Feuerwehr in Neukölln. Ein verstorbener Mann aus Gropiusstadt sollte in der Nacht zu Mittwoch in die Gerichtsmedizin gebracht werden. Das Problem: Der Mann war zu schwer, um ihn zu zweit aus der Wohnung im vierten Stock zu tragen. Die Leiche soll weit über 150 Kilogramm gewogen haben.