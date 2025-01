10.01.2025 16:05 Mann springt zur Rettung in Spree: Doch Feuerwehr muss ran

In Berlin-Mitte ist ein Mensch am heutigen Freitag in die Spree gefallen und musste gerettet werden.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Mitte ist ein Mensch am heutigen Freitag aus der Spree gerettet worden. In Berlin-Mitte rettete die Feuerwehr am heutigen Freitag eine Person aus der Spree. © Berliner Feuerwehr Nach eigenen Angaben ging der Notruf bei der Feuerwehr zur Mittagszeit ein. Demnach befand sich eine Person auf Höhe der Mühlendammbrücke nahe der Fischerinsel im Wasser. Die alarmierten Rettungskräfte retteten die Person zunächst auf eine Mauer unterhalb der Brücke. Mithilfe einer Drehleiter und unter Bedingungen für eine Wiederbelebung wurde der Mensch auf die Straße der Brücke gehoben und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Mann, der zur Rettung der Person ins Wasser gesprungen war, musste ebenfalls vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Während der Rettungsmaßnahmen und der Landung des Rettungshubschraubers Christoph 100 war die Mühlendammbrücke gesperrt. Insgesamt waren 32 Feuerwehrleute circa anderthalb Stunden vor Ort.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr