07.03.2025 15:57 Motorroller brennen im Märkischen Viertel: Feuer greift auf Fassade über

Feuerwehreinsatz im Märkischen Viertel: In dem Berliner Ortsteil standen am Donnerstagabend zwei Motorroller in Flammen.

Von Christoph Carsten

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 20.10 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus am Dannenwalder Weg zunächst die brennende Abdeckung eines der Krafträder bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Roller bereits lichterloh, zudem hatte das Feuer auf den danebenstehenden Roller und die Hausfassade übergegriffen. Ein Teil der Anwohner musste während der Löscharbeiten die eigene Wohnung verlassen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Der Dannenwalder Weg war während des Einsatzes der Brandbekämpfer zwischen Schorfheidestraße und Wentowsteig etwa eine Stunde lang gesperrt. Das Feuer am Dannenwalder Weg beschädigte auch die Hausfassade. © Thomas Peise Davon waren auch die BVG-Busse der Linie 221 betroffen. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Titelfoto: Thomas Peise