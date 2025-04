14.04.2025 07:21 Müll brennt in Treppenhaus: Rauch breitet sich über elf Stockwerke aus

In Neu-Hohenschönhausen hat es am Sonntag in einem Plattenbau gebrannt. Eine Herausforderung war für die Berliner Feuerwehr die starke Rauchentwicklung.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Neu-Hohenschönhausen hat es am Sonntag in einem Plattenbau gebrannt. Eine Herausforderung war für die Berliner Feuerwehr die starke Rauchentwicklung. Die Folgen des Feuers waren auch außen an der Hausfassade zu erkennen. © Thomas Peise Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet in dem Mehrfamilienhaus an der Ahrenshooper Straße gegen 16.21 Uhr im Treppenhaus zum Keller Müll auf einer Fläche von einem Quadratmeter in Brand. Gleich mehrere Anwohner wählten den Notruf. Etwa 30 Menschen hatten sich den Angaben nach bereits in Sicherheit gebracht, als die Einsatzkräfte eintrafen. Andere standen noch auf dem Balkon oder am Fenster. Ein Kind und eine weitere Person wurden mit einer Fluchthaube - einer besonderen Atemschutzmaske - aus dem Gebäude gerettet. Berlin Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Prenzlauer Berg: Audi kracht in Grünanlage Den eigentlichen Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen. Allerdings hatte sich enorm viel Rauch im ganzen Treppenhaus über elf Etagen ausgebreitet und war über offene Türen auch in Wohnungen gelangt. Die darauffolgenden Kontrollen seien daher sehr aufwendig gewesen, teilte die Feuerwehr weiter mit. Das Treppenhaus wurde mit einem Drucklüfter vom Rauch befreit, die betroffenen Wohnungen wurden quer belüftet. Nach Brand in Neu-Hohenschönhausen: Feuerwehr weist auf richtiges Verhalten hin Die Feuerwehr konnte den Brand im Haus rasch löschen. © Dominik Totaro Aus gegebenem Anlass wies die Feuerwehr im Anschluss noch einmal auf das richtige Verhalten im Brandfall hin. Sollte das Treppenhaus verqualmt sein, sollten Bewohner unbedingt die Wohnungstür geschlossen halten. Bis die Feuerwehr da ist, sollten sie zudem versuchen, am Fenster oder auf dem Balkon auf sich aufmerksam zu machen. Befindet sich der Rauch draußen, müssen auch Balkontüren und Fenster zu bleiben. Auch in diesem Fall sollten Bewohner den Notruf wählen und auf die Feuerwehr warten. Berlin Feuerwehreinsatz Hochhaus von Rauchsäule geschwärzt: Das ist der Grund Die Feuerwehr war mit etwa 50 Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Lösch- und Kontrollmaßnahmen durften die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Thomas Peise