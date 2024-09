Müllraum in Schöneberg in Flammen: Rauch breitet sich in Gebäude aus

Berlin - In Berlin-Schöneberg hat der Müllraum eines 13-geschossigen Hochhauses gebrannt. Der Rauch fand seinen Weg auf verschiedenen Wegen auch in das Gebäude.

Die Berliner Feuerwehr war am Montagabend in Schöneberg im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr am Mittwoch auf der Plattform X mitteilte, war das Feuer am Montag gegen 21.06 Uhr in dem Mehrfamilienhaus an der Pallasstraße ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Müllraum bereits in Vollbrand. Flammen und Rauch schlugen aus den geöffneten Flügeltüren und auch aus dem Müllschlucker-Schacht in der darüber befindlichen Parkgarage.

Die starke Rauchentwicklung betraf nicht nur die Fassade des Gebäudes, sondern drang auch in die Innenräume ein. Die Ausbreitung des Rauchs wurde durch offene Brand- beziehungsweise Rauchschutztüren zusätzlich begünstigt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer aber schnell löschen. Wegen der starken Verrauchung zahlreicher Bereiche des Gebäudes musste dieses von zehn Kräften mit Atemschutzgerät umfangreich kontrolliert und gelüftet werden.

Zahlreiche Bewohner brachten sich selbstständig in Sicherheit, ein Mensch wurde mittels einer Fluchthaube gerettet. Fünf Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt, von denen eine ins Krankenhaus gebracht wurde.