Nach Wasser-Chaos am Silvesterabend: Reparatur kann noch dauern

Berlin - Nach dem zeitweisen Ausfall der Wasserversorgung in weiten Teilen Berlins durch einen Rohrbruch am Silvesterabend steht noch nicht fest, wann der Schaden repariert wird.

Nach einem Wasserrohrbruch ist die Seestraße am Dienstagabend teilweise überflutet gewesen. © Julian Stähle

Die Berliner Wasserbetriebe planen, nicht nur die unmittelbare Bruchstelle an einer Hauptleitung in der Seestraße im Stadtteil Wedding zu schließen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

"Wir wollen den Abschnitt auf einer Länge von mehreren Metern sanieren und sind bemüht, dafür eine Genehmigung zu erhalten." Man hoffe, dass diese in den nächsten Tagen vorliege.

Der Rohrbruch am Abend gegen 20 Uhr hatte schwerwiegende Folgen: In mehreren Stadtbezirken fiel die Wasserversorgung aus, Hunderttausende Haushalte hatten für eine oder zwei Stunden kein Trinkwasser aus dem Hahn.

Bis etwa Mitternacht normalisierte sich die Lage nach Angaben der Wasserbetriebe, nach und nach baute sich der Wasserdruck ab etwa 20.55 Uhr wieder auf. An der Bruchstelle wurde die Leitung mittels Ventilen geschlossen. Am Ort des Geschehens im Wedding entstand durch das ausströmende Wasser ein See, die Seestraße musste gesperrt werden.