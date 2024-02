Nach Wohnungsbrand in Friedrichshain: Tote Person gefunden

Es waren rund 54 Einsatzkräfte vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Wie die Berliner Feuerwehr am gestrigen Samstagabend auf X (ehemals Twitter) mitteilte, stand ein Zimmer im 2. OG eines Wohngebäudes in der Auerstraße in Flammen.

Demnach waren rund 54 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen.

In der Brandwohnung wurde die tote Person gefunden, weitere Verletzte gab es demnach nicht.

Was den Brand auslöste und wer die tote Person war, gab die Feuerwehr bislang nicht bekannt.