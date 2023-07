Nächtliche Brand-Serie: Sechs Fahrzeuge gehen in Flammen auf

Berlin - I n den Berliner Stadtteilen Alt-Treptow und Marzahn gingen sechs Fahrzeuge in Flammen auf.

Fahrzeuge in Alt-Treptow brannten. © Morris Pudwell

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner in der Nacht zum Sonntag gegen 2.10 Uhr zunächst ein brennendes Auto in der Heidelberger Straße in Alt-Treptow.

Zwei neben dem Wagen stehende Fahrzeuge seien durch die Flammen ebenfalls stark beschädigt worden, hieß es weiter.

Kurz darauf musste die Feuerwehr erneut ausrücken - dieses Mal in Marzahn. Gegen 2.50 Uhr bemerkte ein Anwohner ein brennendes Auto in der Trusetaler Straße. Das Feuer beschädigte laut Polizei auch einen Roller und ein weiteres Fahrzeug.

Verletzt wurde niemand.