26.08.2024 10:22 Porsche schmilzt in Feuersbrunst: LKA ermittelt wegen Brandstiftung

Mehrere Autos haben in der Nacht zum heutigen Montag in Friedrichshain-Kreuzberg in Flammen gestanden.

Von Mia Goldstein

Berlin - Mehrere Autos haben in der Nacht zum heutigen Montag in Friedrichshain-Kreuzberg in Flammen gestanden. In Friedrichshain-Kreuzberg löschte die Berliner Feuerwehr drei brennende Autos. © Morris Pudwell Die Feuerwehr wurde gegen 0.30 Uhr von einem Mann alarmiert, der in der Prinzessinnenstraße Ecke Segitzdamm ein brennendes Auto meldete. Laut der Polizei war das Feuer an einem Porsche ausgebrochen. Zwei daneben geparkte Autos fingen ebenfalls Feuer. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Der Porsche ist unter der enormen Hitze förmlich dahingeschmolzen und komplett zerstört worden. Ein Porsche wurde durch den mutmaßlich mutwillig gelegten Brand komplett zerstört. © Morris Pudwell Während der Löscharbeiten war die Prinzessinnenstraße bis zum Oranienplatz von circa 0.30 bis 1.40 Uhr gesperrt. Das LKA ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Titelfoto: Morris Pudwell