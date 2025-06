30.06.2025 08:59 1.889 Riesige Rauchsäule über Berlin: Was ist da los?

Ein Großbrand in Berlin-Tiergarten hat am Montagmorgen viele Menschen in der Hauptstadt aufgeschreckt.

Von Denis Zielke

Berlin - Ein Großbrand in Berlin-Tiergarten hat am Montagmorgen viele Menschen in der Hauptstadt aufgeschreckt. Alles in Kürze Großbrand in Berlin-Tiergarten

Feuer auf Baustelle an Kurfürstenstraße

Dachstuhl eines Hochhauses brennt

Feuerwehr im Einsatz

Der Rauch ist von weitem sichtbar. © Thomas Peise Es brenne das Dach eines sich im Bau befindlichen Hochhauses, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24. Den Angaben zufolge sind die Kräfte seit 8.26 Uhr an der Ecke Kurfürstenstraße/Urania im Einsatz. Bislang seien über 90 Feuerleute zum Brandort ausgerückt, sagte der Sprecher weiter. Noch ist unklar, ob Menschen bei dem Brand verletzt wurden. Die Feuerwehr bekämpft derzeit die Flammen. Erstmeldung um 8.59 Uhr, zuletzt aktualisiert um 9.12 Uhr.

Titelfoto: Thomas Peise