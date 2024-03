Schönebergs älteste Kirche in Flammen: War es Brandstiftung?

Berlin - In der vergangenen Donnerstagnacht haben Unbekannte mehrmals versucht, eine von Berlins ältesten Kirchen anzuzünden .

Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 2.40 Uhr an der Sankt Matthias Kirche in der Goltzstraße im Berliner Stadtteil Schöneberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Passant die brennenden Holzlatten an der Haupteingangstür. Dem 36-Jährigen gelang es, die Latten von der Tür wegzuziehen, so dass nur ein geringer Schaden an der Tür entstand.

Ein weiterer 26-jähriger Zeuge entdeckte wenige Minuten später an einer anderen Nebentür des Bauwerks ebenfalls brennende Latten. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen, welche die Tür jedoch erheblich beschädigten.