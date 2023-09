Schwarze Rauchwolken über Berlin: Lagerhalle in Flammen!

Berlin - In Alt-Hohenschönhausen brennt eine Lagerhalle lichterloh.

Die Löscharbeiten sind in vollem Gange. © Dominik Totaro

Nach Angaben der Feuerwehr steht die Halle, in der Roh- und Baustoffe gelagert werden, in einem Industriegebiet in der Grenzgrabenstraße.

Gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehr zu dem Großbrand alarmiert.

Die schwarze Rauchsäule, die aus der Lagerhalle empor steigt, ist am Donnerstagnachmittag weit über den Bezirk Lichtenberg hinaus sichtbar.

Per "X" (vormals Twitter) informierte die Feuerwehr, dass 73 Einsatzkräfte auf dem Weg sind, um die Flammen zu löschen.