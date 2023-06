02.06.2023 12:49 Seniorin bei Wohnungsbrand verletzt

Am Donnerstagnachmittag gab es einen Brand in Waidmannslust, wo sich eine Seniorin verletzte. Mit Verbrennungen wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Am Donnerstagnachmittag mussten Rettungskräfte eine 83-jährige Seniorin aus ihrer brennenden Wohnung in Waidmannslust retten. Die 83-Jährige wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © 123RF/gesturgis Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 16.30 Uhr von einer jungen Passantin alarmiert, die auf das Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Nagolder Pfad aufmerksam machte. Die 83-jährige Mieterin versuchte, den Brand noch eigenhändig zu löschen, doch der Versuch misslang. Die eingetroffenen Rettungskräfte evakuierten die Rentnerin und löschten den Brand. Im Anschluss wurde die Frau mit Verbrennung in Gesicht und an den Armen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.

Titelfoto: 123RF/gesturgis