16.10.2023 12:19 Sieben Autos in Flammen: Feuerteufel marodieren durch Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg brannten in der Nacht zum Montag gleich mehrere Autos. Die Polizei vermutet, dass Feuerteufel am Werk waren.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Kreuzberg brannten in der Nacht zum Montag gleich mehrere Autos. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Feuerteufel am Werk waren. Unter den brennenden Autos befanden sich vier Fahrzeuge eines Carsharing-Anbieters. © Morris Pudwell Laut Informationen der Polizei bemerkte eine Fußgängerin gegen 22.30 Uhr zwei rennende Männer. Kurz darauf sah die Zeugin an der Wiener Straße Ecke Ratiborstraße die brennenden Autos. Die Feuerwehr löschte insgesamt sieben Fahrzeuge, vier davon gehörten zu einem Carsharing-Anbieter. Fotos vom Brandort zeigen Mietwagen der Firma "Miles". Laut Feuerwehr brannten vier der Autos vollständig aus, bei den anderen konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Zwei weitere Wagen wurden durch die Hitze beschädigt. Berlin Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Berlin-Reinickendorf: Feuerwehr rettet sieben Menschen Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Wiener Straße war bis etwa 0.30 Uhr ab Ratiborstraße bis Görlitzer Ufer für den Verkehr gesperrt. Ein Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Morris Pudwell