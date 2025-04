13.04.2025 15:20 Terrassenbrand in Reinickendorf - Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

Von Laura Voigt

Berlin - In den frühen Morgenstunden rückte die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf aus, da es in dessen Innenhof zu einem Brand gekommen war. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr Auf einer Terrasse in der Residenzstraße brannten gegen 6.20 Uhr Einrichtungsgegenstände und Gartenbedarf, wie die Feuerwehr bei X mitteilte. Als die Brandbekämpfer eintrafen, hatten sich bereits alle Bewohner selbstständig in Sicherheit gebracht. Obwohl sich der Rauch im Treppenhaus des viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes ausbreitete, wurde niemand verletzt. Die Flammen konnten zügig gelöscht werden. Eine weiträumige Brandausbreitung wurde somit verhindert. Berlin Feuerwehreinsatz Brand in Heizkraftwerk stellt Feuerwehr vor Herausforderung Nach einem Kontrollgang der Einsatzkräfte konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Um etwa 8.30 Uhr waren alle feuerwehrrelevanten Maßnahmen abgeschlossen. Insgesamt waren neun Fahrzeuge und 30 Kräfte der Feuerwehr vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt die Polizei.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr