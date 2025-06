26.06.2025 12:37 Tragischer Unfall: Frau stürzt von Kletterwand in den Tod

Eine Frau ist in einer Kletterhalle in Berlin-Marienfelde von einer Kletterwand in die Tiefe gestürzt und gestorben.

Alles in Kürze Frau stürzt von Kletterwand in Berlin-Marienfelde.

54-Jährige stirbt nach Sturz aus Kletterhalle.

Feuerwehr kann nur noch Tod feststellen.

Keine Anzeichen für Fremdverschulden gefunden.

Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Mehr anzeigen Die alarmierten Rettungskräfte konnten für die verunfallte Kletterin in Berlin-Marienfelde nichts mehr tun. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Die alarmierte Feuerwehr konnte nach dem Unfall Mittwochabend im Trachenbergring nur noch den Tod der 54-Jährigen feststellen, wie ein Polizeisprecher sagte. Anzeichen für ein entsprechendes Fremdverschulden gebe es den Angaben zufolge nicht. Dennoch sein ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.

